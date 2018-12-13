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بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

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بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"
بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

عبد القادر وحيد ووكالات

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الشرطة

محكمة

جنوب أفيقيا

لحوم البشر

تقطيع فتاة

"تعبت من أكل لحوم البشر" كان هذا رد أحد المتهمين للشرطة عقب أكل فتاة وتقطيعها وتمزيقها في جنوب أفريقيا.

وكانت  محكمة في جنوب أفريقيا قد أصدرت أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على رجلين بعد اتهامها بالاحتفاظ بأجزاء وأنسجة بشرية.

ووصف القاضي بيتر أولسن المتهمين، اللذين اتهما بارتكاب جريمة قتل شابة في الرابعة والعشرين من العمر وتقطيعها وتمزيقها، بأنها "أفظع جريمة" بحق البشر.

وكان المتهمان هما نينو مباثا (33 عاما) وزميله لونيساني ماغوباني (32 عامًا) قد ارتكبا الجريمة العام الماضي، أما الضحية فهي زانيلي هلاتشوايو، بحسب "الجارديان البريطانية".

واعتقل مباثا، الذي يعمل معالجًا تقليديًا، بعدما سلم نفسه للسلطات في إيستكورت في مقاطعة كوازولو-ناتال، وكان يحمل حقيبة تحتوي على بقايا بشرية عبارة عن رجل وذراع امرأة.

وقال مباثا للشرطة عندما سلم نفسه إنه "تعب من أكل لحوم البشر".

ورفضت الشرطة تصديق مزاعمه في البداية، لكنه اصطحب عناصر من مركز الشرطة إلى منزل حيث عثر على أعضاء بشرية أخرى.

كما اعتقلت الشرطة 7 أشخاص، على خلفية هذه الجريمة،  لكن أفرج عن 5 منهم.

وأثارت الجريمة غضب سكان المنطقة، وكان الكثير منهم يقفون خارج المحكمة بانتظار الحكم على المتهمين، ويحتجون على الجريمة البشعة.

ولم يصدر الحكم ضد المتهمين لأنهما أكلا لحما بشريا، إذ أنه لا يوجد قانون واضح ومباشر ضد أكل لحوم البشر في جنوب أفريقيا، لكن تقطيع وتمزيق جثة بشرية والاحتفاظ بها يعد جريمة.

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