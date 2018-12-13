القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

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فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره للتشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية بالمساهمة فى دعم المنظومة التعليمية بالمحافظات الواقعة فى نطاقها ومساندة مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فاعل ومؤثر لحل المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وفى هذا الإطار قامت المنطقة الشمالية العسكرية بأعمال صيانة وترميم عدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية ورفع كفاءة المنشآت والمبانى التى تمثل خطرًا على التلاميذ ، حيث قامت المنطقة بمعاينة المدارس الأكثر إحتياجاً لأعمال الترميم والصيانة من الداخل والخارج ، وإضفاء الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى من الخارج للموقع العام وتجهيزها ودعمها بالأثاث المدرسى.

وتم توفير عدد 6000 مقعد مدرسى لطلاب المدارس الأكثر كثافة ووضع خطة للإنتهاء من أعمال الصيانة للمدارس فى موعدها المحدد للمحافظة على إنتظام العملية التعليمية وإمتحانات الفصل الدراسى الأول حرصاً على مستقبل التلاميذ.

وأكد المسئولون عن العملية التعليمية بالإسكندرية أن تدخل القوات المسلحة ساهم فى صيانة وترميم المبانى والمنشآت التعليمية وتوفير التخت المدرسية.

من جانبهم وجه الأهالى والطلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها فى دعم المجتمع المدنى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتى مساهمة القوات المسلحة فى إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكل محافظات الجمهورية.
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