  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:57 م
بحث متقدم
القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صورة الخبر

970 قنبلة وصاروخا أمريكيا تتسبب فى إصابة 600% بالسرطان

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

الحلفاوي

هذه أول قراراتي لو كنت مسئولا عن الرياضة فى مصر

صورة الخبر

ديلي ميل: بالصور.. 100 جلدة لمغتصب طفلة

صلاح

كفيف يحتفل بهدف "صلاح" فى مدرجات "آنفيلد"

السيسي يصدر قرار جمهورى

الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أبو حامد: ما يحدث فى المنيا من اعتداءات طائفية وصمة عار

آخر الأخبار

حامد
حامد

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

ضبط 200 تمثال أثري بحوزة مهرب بالمنيا

#

وجبة عشاء سعرها 60 ألف دولار

#

الأيام العشر وفرصة التجرد والنقاء

#

وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن بالمنيا

علاج

سرطان

مناعة

عبر النائب البرلماني محمد أبو حامد، عن استيائه من الحوادث المتكررة ضد الأقباط بمحافظة المنيا، والتي اعتبرها "عداء طائفي" حسب وصفه.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "ما يحدث في محافظة المنيا من اعتداءات طائفية متكررة هو وصمة عار تصيبنا جمعيًا، كما أنه انتهاك متكرر للدستور".

وتابع: "يجب على الدولة أن تضع حدًا لهذه الاعتداءات ومعاقبة المتورطين فيها، ويجب أن تضع في مقدمة أولوياتها وضع برامج حقيقية لتنمية محافظة المنيا ومواجهة الفكر المتطرف بها".

وكان أمين شرطة يقوم بحراسة كنيسة بميدان بلاس بمحافظة المنيا قد أقدم علي إطلاق النار على اثنين من الأقباط "أب وابنة" وهم عماد كامل صادق 49 سنة والابن ديفيت عماد 21 سنة ، في خلافات شخصية بينهم.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة حامد حيث قال هشام حامد: "الغريب إن كل الأحداث المؤسفة في نفس المحافظة والأغرب أنه لا يتم اتخاذ موقف من الدولة حقيقي شيء يستحق التفكير".

وأضاف آخر: "سيادة القانون هو الحل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار
» مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان
» تفسير رؤية سورة المائدة والأنعام
» يسرا وخالد سليم وزكى بدر يحضرون جنازة "سعدة"
» اعترافات قاتل طليقته: "مش هستحمل أشوفها مع غيرى"
» فى ذكرى رحيلها.. هل تزوجت «زبيدة» بـ«حليم»؟
» «نمر» يقتل «راهب» أثناء ممارسته عبادة التأمل
» "سيد البلد" يعلن موافقة "شيكابالا" للانضمام له

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة