إحباط تهريب 5 أطنان دقيق مدعم فى السوق السوداء

13 ديسمبر 2018 - 12:54 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة بالقاهرة، في إحباط محاول سائقين بيع 4.750 طن دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء في السلام.

البداية أثناء تفقد رجال مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة، الأسواق في منطقة السلام، تمكنوا من ضبط "شرقاوى.إ.أ" 30 سنة، سائق، و"الشوادفى.م م" 34 سنة، سائق، حال استقلالهما سيارة نقل، محمل عليها كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت 4.750 طن، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء.