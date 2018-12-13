المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

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متابعات حنان حمدتو

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اخبار اليوم

ياسر رزق

صلاة الجنازة

إبراهيم سعدة

شارك المئات من المصلين في أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، بحضور لفيف من كبار الصحفيين والفنانين.

وحضر صلاة الجنازة على الراحل إبراهيم سعدة الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى سمير رجب، وجلال دويدار، وعدد كبير من الصحفيين، بالإضافة إلى محمد أبو العينين رجل الأعمال، وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والفنانة يسرا والفنان خالد سليم.

ومن المقرر أن تتجه الجنازة إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات البحرية وكان الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، قد توفى مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

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