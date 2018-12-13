«الأمم المتحدة» تكرم المتحدث العسكرى السابق

13 ديسمبر 2018 - 12:58 م

نظم النادي العربي بالأمم المتحدة بنيويورك، حفلاً لتكريم العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبو طالب، تقديرًا لجهودهما ودورهما في توعية الشباب؛ عقب قيامهما بإلقاء محاضرات على مدار أسبوعين بمبني الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وشهدت المحاضرات حضورًا مكثفًا من جانب أبناء الجالية المصرية والعربية وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وسط مناقشات ساخنة امتزجت بالثراء الفكري والتنوع الثقافي والحرص الشديد على التمتع "بثقافة الاختلاف".

وكان العميد محمد سمير ألقي محاضرة، بعنوان «كن النسخة الأفضل من نفسك»، قدم خلالها نصائح للشباب عن التمسك بالقيم والأخلاق، وحثهم على ضرورة أن يكون لهم هدف، وألا يبيعوا عقولهم لأحد.

كما ألقت الإعلامية إيمان أبو طالب محاضرة بعنوان «الإعلام بين الواقع والمأمول» تحدثت فيها عن التحديات التي تواجه الإعلام، وكذلك الرسالة التي يجب أن يتبناها الإعلام لتنوير العقول والنهوض بالمجتمعات والأوطان".