» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار

13 ديسمبر 2018 - 01:06 م

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور المبهرة، تظهر واحدًا من أفخم فنادق إمارة دبي، وهو فندق "إميرالد بالاس كمبنسكي" صاحب الأسقف الذهبية عيار 24 قيراطًا.

بنى الفندق الفاخر بتكلفة تخطت حاجز الـ 700 مليون دولار أمريكي، ويضم 391 غرفة فاخرة جدًا، وجناح الرئاسي تبلغ تكلفة قضاء ليلة واحدة فيه 7000 دولار.

وتتميز كل غرفة فى الفندق الأسطوري بمنطقة خاصة للاسترخاء، وحمام يطل على الحدائق وشواطئ الخليج العربي، كما يحتوي على مركز صحي يعمل على مدار 24 ساعة، ومزود بصالة ألعاب رياضية، وأيضًا ملعب جولف فاخر، وسينما.

ولا يقتصر الفندق على الغرف فقط، فبه 10 فيلات ملكية تحتوى الواحدة على 4 غرف نوم رئيسية، وبها حمام السباحة الخاص بكل واحدة.

تم نصميم الفندق على الطراز الأوروبي القديم للقصور، ويضم قاعة احتفالات فاخرة تسمى فرشها من الحرير الأحمر، ويوجد فيها بيانو Blüthner Supreme Edition Louis XIV الأسطوري.

يحتوي الفندق الملكى على 8 مطاعم فارهة، منها مطعم ميكس للشيف آلان دوكاس الحاصل على نجمة ميشيلان.