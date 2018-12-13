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مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان

عرب وعالم

هجوم في أفغانستان
هجوم في أفغانستان

وكالات- الدويني فولي

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أعلن فيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغاني مقتل 15 مسلحًا على الأقل إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية بطائرات بدون طيار على إقليمي (غزني وبكتيكا) جنوب شرق البلاد، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وذكر فيلق (ثاندر 203) أن القوات الأمريكية شنت هجمات جوية بواسطة طائرات بدون طيار على منطقة جومار بإقليم بكتيكا الأفغاني، مما أسفر عن مقتل

ما لا يقل عن 12 مسلحا، كما شنت هجمات جوية مماثلة على منطقة أندرا بإقليم غزني مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مسلحين.

وأوضح أنه تم تدمير دراجة بخارية وبندقية كلاشنكوف (إيه كيه -47) تابعتين للمسلحين خلال الضربات الجوية.

يشار إلى أن إقليمي "غزني وبكتيكا" يعدان من الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب شرق أفغانستان حيث تنشط حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في بعض من المناطق التابعة لهذين الإقليمين وتقوم بتنفيذ عمليات إرهابية هناك.


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