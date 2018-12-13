اختفاء كميات من مصل الأنفلونزا من مخازن الصحة

13 ديسمبر 2018 - 01:10 م

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في اختفاء كميات من مصل الأنفلونزا من مخازن بعض الإدارات الصحية بالمحافظة بعد توريدها، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الصحة، لعمل تقرير وتوضيح مسئولية كل موظف في المنظومة.

وبحسب مصادر أن تلك الأمصال يتم توزيعها من وزارة الصحة على المديريات، وقد تم تحديد طريقة بيعها وهو فقط من خلال الإدارات الصحية للمواطنين و للمسافرين رحلات الحج والعمرة وكبار السن والأطفال الذين لا يتحملون مضاعفات الأنفلونزا، وذلك عن طريق تذكرة مثبت به اسم المستفيد من المصل ويباع بسعر 51 جنيهًا.

وذكر المصدر أنه بعد توزيع الأمصال على بعض الإدارات تبين وجود كمية من هذه الأمصال داخل بعض الصيدليات الخاصة بالمخالفة، وذلك لأن المصل ممنوع من التداول فى الصيدليات والقطاع الخاص.

وبالفحص تبين تسلل كمية بالفعل إلى الأسواق بالتزامن مع شكوى من إدارة ميت غمر الصحية بعدم استلام الكمية الموقع عليها بالسجلات، حيث إنه تم استلام كمية بمخازن الإدارة اقل من المكتوبة والمسجلة بدفاتر المديرية، ونفاد الكمية التي حصلت عليها وتطالب بتوريد باقي الكمية، وبعد التحقيق في الشكوى تبين أنه بالفعل تم التوقيع على استلام الكمية بالكامل، في حين أنه بالواقع لم يستلم إلا كمية أقل.

وأوضح المصدر تبين وجود عجز 4 آلاف من طعوم الأنفلونزا، والتي يباع الواحدة منها بسعر 51 جنيهًا، كما تم الجرد في 3 إدارات أخرى وتبين وجود عجز أيضًا.