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ضبط 11 طن زيوت "مغشوشة" داخل مصنع غير مرخص

قضايا وحوادث

ضبط 20 ألف لتر زيوت مجهولة المصدر بالإسكندرية
ضبط 20 ألف لتر زيوت مجهولة المصدر بالإسكندرية

عبد الراضى الزناتى

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تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط مدير مصنع "غير مرخص" لإعادة تعبئة الزيوت المعدنية وزيوت محركات السيارات المستخدمة.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "محمود .ظ.م" ، مدير بأحد المصانع -غير المرخصة - لتعبئة الزيوت المعدنية وزيوت محركات السيارات، ومقيم العامرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع، حيث يقوم بتجميع زيوت محركات السيارات المستخدمة وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ومقلدة لعلامات تجارية معروفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 11 طن من الزيوت المعدنية وزيوت محركات السيارات.

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