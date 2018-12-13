رسميًا.. مصر تتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية

13 ديسمبر 2018 - 01:39 م

قال هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، إن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد أبو ريدة، في تصريح صحفية لـ«المصري اليوم»، أن مصر قررت بشكل نهائي التقدم للحصول على حق تنظيم البطولة.

وشدد أبو ريدة على أهمية استضافة حدث كبير مثل كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا قدرة مصر الكبيرة على استضافة أراضيها وملاعبها لتلك البطولة.

كان دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن الأربعاء، أنه جارٍ التنسيق بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الاتحاد الأفريقي، لتحديد موقف مصر النهائي من الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلاً من الكاميرون.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد قرار «كاف» بسحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية.