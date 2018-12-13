نهاية مأساوية لشاب قفز من الطابق السادس أمام عشيقته

13 ديسمبر 2018 - 01:43 م

لقي عامل مصرعه إثر قفزه من الطابق السادس، خوفًا من الفضيحة إثر ضبطه مع مطلقة تربطه بها علاقة عاطفية فى العاشر من رمضان بالشرقية.

وردت معلومات للواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من الطاب السادس بمساكن عثمان دائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وأنتقل العقيد محمود مرسي، مأمور القسم ورئيس المباحث.

وذكرت التحريات أن الشاب " ن ع" 25 سنة عامل، كان علي علاقة عاطفية بسيدة مطلقة عمرها 20 سنة، وكان معها بالشقة وعند وصول والدها للمنزل حاول البحث عن مكان للهروب منه، فلم يجد فقام بالقفز من شرفة الشقة وسقط من الطابق السادس جثة هامدة.