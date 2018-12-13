«المصرية للمناعة» تنشئ 16 مركزًا لعلاج السرطان

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أعلنت الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعي، إنشاء 16 مركزًا للعلاج المناعي في مصر، وذلك بعد نجاحه فى معالجة أمراض الحساسية المختلفة خاصة حساسية الصدر  والأنف والجهاز الهضمي والجهاز العصبي وحساسية العين و الجلد.

وأكد الدكتور محمود الأتربي رئيس الجمعية، أن العلاج المناعي يعتمد على أعطاء المرضى مجموعة من الأمصال المعتمدة دوليا تحول الخلايا المتحسسة إلى خلايا سليمة.

وأشار "الأتربي" فى بيان له، أن مراكز الأبحاث العالمية تولى اهتمامًا كبيرًا بالعلاج المناعي لأنه لا يتعامل مع العرض لكنه يتعامل بشكل مباشر مع المرض ويقضى عليه تمامًا بخلاف الأدوية الكيميائية فضلا عن أن العلاج المناعى ليس له آثار جانية تذكر وتظهر نتائجه  خلال الأسابيع الأولى للعلاج.

ونوة رئيس الجمعية إلى أن العلاج المناعي للحساسية متواجد الآن، بعدما قامت الجمعية بإنشاء مراكز لعلاج الحساسية والمناعة وبالتعاون مع أكبر مجموعة حساسية بأمريكا بتدريب مجموعة من الأطباء لاستخدام العلاج المناعي بشكل علمي وطبقا للمعايير العالمية في مجال الحساسية.

وأوضح أن  العلاج  يكون بإعطاء المريض نقط أو حبوب تحت اللسان للأطفال أو الكبار أو حقن تحت الجلد بجرعات صغيرة تتراوح من ربع إلى نصف سم بعد تحديد المواد المسببة للحساسية ويتكون العلاج من نفس المواد المسببة للحساسية وبعيدًا تمامًا عن الكورتيزون.

وأكد أن العلاج المناعي ينهي المشكلة الصحية من جذورها، لأنه يعالج أساس المرض ويستخدم في علاج الكثير من الأمراض المناعية فضلا عن الحساسية بجميع أنواعها.


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