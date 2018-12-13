الداخلية تكشف المتورطين فى فيديو الهرم الإباحي

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الداخلية

السائحين.

فيديو الهرم الإباحي

تصوير فيلم إباحى فوق الأهرامات

أعلنت وزارة الداخلية القبض على عامل وفتاة لاتهامهما بمساعدة سائح دنماركي الجنسية في التسلل بالمنطقة الأثرية ليلا، وتسلق الهرم الأكبر، وتصويرهما أفلامًا إباحية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وكان قد تداول مؤخرًا مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، بشبكة الإنترنت، يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، وظهورهما في مشهد فاضح ليلا.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة بأجهزة وزارة الداخلية، حيث تم تحديد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى"أندرياس هيفيد أندر سين"، دنماركى الجنسية مواليد 1985 مصور فوتوغرافى، وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، حيث قام السائح بتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة الدنماركية الجنسية "جوز فين سارة بالس"، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر، وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر وتمكن من تصوير مشاهدة فاضحة ليهما بسطح الهرم.

وأسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى يعمل جمال بالمنطقة الأثرية فى مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات مساء يوم 29 نوفمبر الماضي مقابل حصوله على 4 آلاف جنيها، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم التى تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وتم إحالتهم للنيابة.

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