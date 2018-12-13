شاهد.. أيتن عامر تفقد وزنها وتوجه رسالة للجمهور

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ايتن عامر
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أيتن عامر

الوزن الزائد

رشاقة

دايت

حاجوال

فقدت الفنانة أيتن عامر وزنها الزائد بعد فترة "دايت" خلال الفترة الأخيرة بدأتها بعد المعاناة التي واجهتها من زيادة الوزن خاصة بعد ولادة طفلها الثاني "يوسف".

وشاركت "أيتن" محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، في صورة لها، وهي ترتدي ملابس كاجوال أظهرت رشاقتها التي بدأت تستعيدها بشكل كبير وإن لم يكن بشكل كلي.

أيتن قالت لجمهورها إن من يريد أن يفقد المزيد من وزنه يعيد النظام الغذائي الذي سبق ونشرته على صفحتها، وأضافت في تعليقها: "أنا وريتكم الطريق يلا وروني الشطارة الدايت للجدعان".

جمهور أيتن عامر لاحظ بالفعل فقدها الكثير من الوزن، والذي ظهر من خلال أحدث صورها، وغازلها من خلال عدد كبير من التعليقات.

شاهد..




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