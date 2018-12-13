مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهى

13 ديسمبر 2018 - 02:10 م

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن الخلافات مع قطر ستنتهي مهما طال الزمن.

وأضاف عبد الله في استضافة مع الإعلامية السعودية سكينة المشيخص في برنامج حديث الخليج، إن قطر جزء من الجسد الخليجي، ولا يمكن لها أن تترك الخليج، وتذهب إلى تركيا أو إيران، منوهًا بأنها حضرت إلى قمة الخليج العربي التي عقدت بالرياض مؤخرًا.

وتساءل عبد الخالق لماذا لم تنسحب قطر من مجلس التعاون الخليجي، كما انسحبت من منظمة الأوبك، لافتًا إلى أن هذا دليل على أنها جزء من الجسد الخليجي، ولا يمكنها أن تتخلي عنه.

وتابع قائلاً: أننا دائمًا نقول إن أزمة قطر ستؤثر على المسار الاقتصادي والعسكري، ولكن هذا لم يحدث خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن في أفضل أيامه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة قطر، كما أنه أيضًا مر بظروف صعبة قبل أزمة قطر، ولكن تم تجاوزها.

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