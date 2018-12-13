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مقطورة نقل تدهس 7 سيارات ملاكى بالشيخ زايد

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مصرع عامل تحت عجلات سيارة نقل بالسادات
مصرع عامل تحت عجلات سيارة نقل بالسادات

أحمد الشربينى

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تحقيقات خطف صاحب مصنع تكشف مفاجأة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على سائق سيارة نقل، مقطورة محملة بأطنان من حديد التسليح، لتسببه فى دهس 7 سيارات ملاكى بمدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات للعميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بتلقيه بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم كبير بين عدد من السيارات بمنطقة أركان التابعة لدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن قائد سيارة نقل مقطورة محملة بأطنان من حديد التسليح، دهست 7 سيارات ملاكى تصادف ركنها بمكان الحادث، مما أسفر عن تهشمها وإصابة أحد قائدى السيارات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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