رسالة "الحكومة الفرنسية" لأصحاب "السترات الصفراء"

13 ديسمبر 2018 - 02:27 م

ناشدت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، المحتجين المعروفين باسم أصحاب "السترات الصفراء" عدم التظاهر في عطلة هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب هجوم قاتل استهدف سوقًا لعيد الميلاد "كريسماس" في مدينة ستراسبورج.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنيامين جريفو لشبكة "سي.نيوز": "لقد قررنا عدم حظر المظاهرات يوم السبت".

وعوضا عن الحظر، ناشد جريفو أصحاب السترات الصفراء قائلا: إن الأمر يرجع إليهم في عدم الاحتجاج، وإنه سوف يكون من الأفضل أن يعتني الأشخاص بعملهم في الفترة التي تسبق نهاية العام.

وقال إن فرض حظر لن يكون قرارا حكيما، لأنه لن يثني الأشخاص عن النهب والشغب.

وخلف إطلاق النار الذي وقع في ستراسبورج مساء الثلاثاء، ثلاثة قتلى وشخص مصاب بالموت الدماغي، وفقًا للادعاء الفرنسي.