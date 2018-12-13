إجمالي المفحوصين بمبادرة فيروس سى الرئاسية 17 مليون مواطن

13 ديسمبر 2018 - 02:34 م

قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 17 مليون مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 288 ألفا و415 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة حتى ظهر اليوم الخميس، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف مجاهد أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد 65 ألفًا و815 طالبًا، والبحيرة 53 ألفًا و345 طالبًا، وأسيوط 50 ألفًا و332 طالبًا، والقليوبية 44 ألفا و718 طالبًا، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم تتعدى 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح “مجاهد”، أن هناك 4 ملايين و627 ألفا و495 مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية” وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليون و625 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ618 ألفًا و420 مواطناً، ثم المنوفية بـ 586 ألفا و139 مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ475 ألفا و656 مواطنا ثم بني سويف بـ421 ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ280 ألفًا و527 مواطنًا.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على www.facebook.com/stophcv.eg كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .