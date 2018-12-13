المشدد 10 سنوات لمتهم فى"تجمهر قسم مدينة نصر"

13 ديسمبر 2018 - 02:37 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الخميس، رفض الاستشكال المقدم من متهم على حكم حبسه 10سنوات مع آخرين فى القضية المعروفة باسم "تجمهر قسم مدينة نصر".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم فى اتهامه بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة مدينة نصر، والتظاهر بدون تصريح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر أمام منشأة شرطية دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.