  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم
برلمان

نواب البرلمان يطالبون برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 جنيه

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

الجماعة الإسلامية

عبر 4 خطوات.. "الجماعة الإسلامية" تعود للحياة السياسية

وزير التعليم

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار برام الله

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

جولة السيسي

3 تكليفات من السيسي بشأن العاصمة الإدارية

المشدد 10 سنوات لمتهم فى"تجمهر قسم مدينة نصر"

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السجن 3 سنوات للمتهمين بحرق حجز قسم حلوان

#

النقض تؤيد أحكام المشدد للمتهمين بأحداث قسم الظاهر

#

العثور على طفلة رضيعة فى شوارع مدينة نصر

#

المشدد 10 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الخميس، رفض الاستشكال المقدم من متهم على حكم حبسه 10سنوات مع آخرين فى القضية المعروفة باسم "تجمهر قسم مدينة نصر".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم فى اتهامه بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة مدينة نصر، والتظاهر بدون تصريح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر أمام منشأة شرطية دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي
» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر
» "شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا
» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني
» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة
» جيش الاحتلال يحاصر رام الله
» حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا
» تحذير أمريكي للجيش التركي
» الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليارات دولار لإغاثة اليمن
» هنية: صفحة جديدة مع المحتل
» فوزية زينل.. أول سيدة لرئاسة البرلمان البحريني

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة