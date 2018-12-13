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معالج روحانى شهير يتحرش جنسيًا بـ250 سيدة

قضايا وحوادث

حجز دجال قام بالتحرش بسيدة للغد لورود التحريات
حجز دجال قام بالتحرش بسيدة للغد لورود التحريات

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روحاني

التحرش يالسيدات

بدأت الشرطة البرازيلية التحقيق فى اتهام معالج روحانى كبير بالتحرش الجنسى بـ250 سيدة

وبحسب"رويترز"، فإن مصر أكد أن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا من محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزا للعلاج الروحي.

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس حيث توجد بلدة أباديانيا أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام يوم الجمعة.

وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي في عام 2013. وأكد يوم الأربعاء على براءته في أول تعليقات له منذ تفجرت الفضيحة وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.


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