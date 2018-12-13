  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم
برلمان

نواب البرلمان يطالبون برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 جنيه

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

الجماعة الإسلامية

عبر 4 خطوات.. "الجماعة الإسلامية" تعود للحياة السياسية

وزير التعليم

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار برام الله

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

جولة السيسي

3 تكليفات من السيسي بشأن العاصمة الإدارية

ميلانيا: لست راضية عن أسلوب ترامب

عرب وعالم

ميلانيا و ترامب
ميلانيا و ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"

#

صورة فاضحة لميلانيا ترامب تثير غضب الأمريكيين

#

اقتتال داخلي في الإدارة الأمريكية بقيادة ميلانيا ترامب

#

الصحفيون يحاصرون زوجة «ترامب» أمام الأهرمات

أمريكا

ترامب

ميلانيا

عبرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، عن عدم رضائها عن أسلوب دونالد ترامب في اتخاذ بعض القرارات، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تقدم لها النصائح في هذا الأمر، إلا أن الكلمة الأخير تعود له في النهاية.  

وقالت "ميلانيا"، بحسب "فوكس نيوز"، "أتمنى لو كان لدي المزيد من الوقت لمشاهدة الأخبار، لكنني مشغولة بعملي، لكنني أعرف بالضبط ما يجري، أتابع، وأعطي زوجي نصيحة صادقة ورأيي، وهو يستمع أحيانا، وأحيانا أخرى لا يستمع، وأنني لا أتفق مع أسلوبه أحيانا، لكن في النهاية القرار الأخير يعود له، فهو يعلم ما العواقب، إنه رجل بالغ، وهو محارب، يحارب من أجل أمريكا والشعب الأمريكي كل يوم".

وأعلنت ميلانيا ترامب لزوجها، أنه سيربح في حال مشاركته بالانتخابات الرئاسية القادمة، وأضافت للصحيفة: أنا أعرفه وأعرف إمكانيته في إقامة العلاقة مع الآخرين.

وصرحت ميلانيا، عن الشيء الأصعب الذي كان عليها مواجهته بعد أن أصبحت السيدة الأولى، قائلة: "الانتهازيون الذين يستخدمون اسمي أو اسم عائلتي للترويج لأنفسهم، من الكوميديين إلى الصحفيين والكتاب، إنهم يكتبون قصة، وهذا خطأ، إنهم يحبون التركيز على الشائعات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي
» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر
» "شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا
» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني
» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة
» جيش الاحتلال يحاصر رام الله
» حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا
» تحذير أمريكي للجيش التركي
» الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليارات دولار لإغاثة اليمن
» هنية: صفحة جديدة مع المحتل
» فوزية زينل.. أول سيدة لرئاسة البرلمان البحريني

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة