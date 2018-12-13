ميلانيا: لست راضية عن أسلوب ترامب

13 ديسمبر 2018 - 04:31 م

عبرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، عن عدم رضائها عن أسلوب دونالد ترامب في اتخاذ بعض القرارات، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تقدم لها النصائح في هذا الأمر، إلا أن الكلمة الأخير تعود له في النهاية.

وقالت "ميلانيا"، بحسب "فوكس نيوز"، "أتمنى لو كان لدي المزيد من الوقت لمشاهدة الأخبار، لكنني مشغولة بعملي، لكنني أعرف بالضبط ما يجري، أتابع، وأعطي زوجي نصيحة صادقة ورأيي، وهو يستمع أحيانا، وأحيانا أخرى لا يستمع، وأنني لا أتفق مع أسلوبه أحيانا، لكن في النهاية القرار الأخير يعود له، فهو يعلم ما العواقب، إنه رجل بالغ، وهو محارب، يحارب من أجل أمريكا والشعب الأمريكي كل يوم".

وأعلنت ميلانيا ترامب لزوجها، أنه سيربح في حال مشاركته بالانتخابات الرئاسية القادمة، وأضافت للصحيفة: أنا أعرفه وأعرف إمكانيته في إقامة العلاقة مع الآخرين.

وصرحت ميلانيا، عن الشيء الأصعب الذي كان عليها مواجهته بعد أن أصبحت السيدة الأولى، قائلة: "الانتهازيون الذين يستخدمون اسمي أو اسم عائلتي للترويج لأنفسهم، من الكوميديين إلى الصحفيين والكتاب، إنهم يكتبون قصة، وهذا خطأ، إنهم يحبون التركيز على الشائعات".