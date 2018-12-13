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محمد رجب: «بشكر السبكي على أعظم قلم ادهولي»

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محمد رجب
محمد رجب

محمد فضل- متابعات

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فيلم

محمد رجب

أحمد الشبكي

اتهم الفنان محمد رجب، المنتج أحمد السبكي، بالوقوف وراء فشل فيلمه "بيكيا" بعدما منع طرحه خلال موسم العيد لصالح فيلم آخر.

وقال "رجب"، خلال لقائه مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E "، إن المنتج أحمد السبكي حجز دور العرض من أجل الفيلم ووضع "أفيشات" الفيلم على جدران السينمات ولم يطرحه من الأساس.

وأرجع السبب في ذلك إلى رغبة السبكي في نجاح ابنه والذي كان منتجًا ومخرجًا لفيلم "محمد رمضان"، وأنه فعل ذلك من أجل أن يتصدر فيلم ابنه الإيرادات، متابعًا أن السبكي منحه "أكبر ظلم وقع عليا ولا يمكن يكون بعده ظلم ومحصلش في تاريخ السينما وبما اني اتكلمت بشكر جدًا عم أحمد السبكي على أعظم قلم ادهولي".



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