المشدد لسائق قتل والدته لسرقتها

13 ديسمبر 2018 - 04:37 م

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق قتل والدته بالسكين خلال قيامه بسرقتها بالإكراه، فأمسكت به وحاول الهروب منها فطعنها بالسكين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين زين العابدين عبدالمنصف بدوي، وخالد على إبراهيم على، ووكيل النيابة أحمد محمد عراقي، وسكرتارية محمد فرحات.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بالعثور على جثة «صفية. ح»، ربة منزل، ملقاة داخل منزلها إثر طعنات بسكين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها، ويدعى «عادل. ع» 46 عاما، تعدى عليها بسكين خلال سرقتها بالإكراه فلقيت مصرعها في الحال.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طعن والدته بغرض السرقة بالإكراه ولم يكن بنية القتل، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمه لمحاكمة عاجلة فقضت المحكمة بحكمها السابق.



