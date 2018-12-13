توقف الصيد بكفر الشيخ بسبب الأرصاد

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الأرصاد

الصيد

كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، هطول أمطار شديدة، مع حركة شديدة للسحب وأجواء رعدية وسوء أحوال الطقس على السواحل الشمالية للمحافظة، ومنها مدن مطوبس، وبلطيم، وسيدي سالم، ومتوسطة على باقي أنحاء المحافظة، ما تسبب فى ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، ونتج عنها توقف الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، ونتج عنه رسو مئات السفن ومراكب الصيد بدون عمل على شواطئ البحر.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين، خلال تصريحات صحفية، إن سوء أحوال الطقس وهطول الأمطار وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية لأكثر من مترين، تسبب فى توقف الصيد مؤقتا حتى تتحسن أحوال الطقس، وتعود حركة الصيد عقب تحسن الأجواء، مشيرا إلى أن اجواء الصيد والعمل بتلك الأجواء توجد بها خطورة على السفن وأرواح الصيادين.



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