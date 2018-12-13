ممثلة شهيرة: مُستعدة للتعري تمامًا على المسرح

13 ديسمبر 2018 - 04:51 م

في أول تعليق لها على أزمة تعري ممثل تمامًا على خشبة المسرح أثناء أدائه مسرحية، دخلت الممثلة التونسية جميلة الشيحي على خط القضية التي أثارت جدلا ونقاشا كبيرين في تونس وخارجها.

وتتعلق الواقعة بظهور ممثل سوري عاريا تماما على المسرح، ضمن عرض سوري ألماني بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس.

وفوجئ المشاهدون بعرض "يا كبير" للمخرج رأفت الزاقوت الاثنين، بقيام الممثل حسين مرعي بالتجرد من ملابسه على الملأ، أثناء تأدية دوره، الذي كان يحاكي فيه معاناة السوريين، مما أصاب الحاضرين بحالة صدمة ودفع البعض لمغادرة المكان.

وتعرض مرعي للكثير من الانتقادات من المدافعين عن القيم الاجتماعية والآداب العامة، إلا أن الممثلة جميلة الشيحي كانت لها وجهة نظر أخرى.

وقالت الشيحي، في مقابلة مع إذاعة "إي إف إم" التونسية، إنها تتفق 1000 في المئة مع تجرد ممثل من ملابسه في حال تطلب منه العرض المسرحي ذلك، مضيفة "هذا الممثل السوري كان يؤدي شخصية على الخشبة ولم يخرج عاريا إلى شارع الحبيب بورقيبة أو مقهى أو مطعم".

وتابعت "الممثل حر ليقوم بما يريد ليعري الواقع ويكشف المستور، لم أفهم في الواقع هذه الحملة التي تعرض لها مرعي".

وتساءلت الممثلة التونسية عن سبب اختفاء هؤلاء المنتقدين عن المواقع الاجتماعية، حين جرى قطع رأس راعي غنم في تونس ووضعه في كيس بلاستيكي، من قبل جماعات إرهابية.

وأضافت "لماذا لم تخرجوا لتحتجوا على الفتيات اللواتي مارسن جهاد النكاح في سوريا، لماذا لا تنتقدون المصير الغامض الذي يلف قضية بلعيد والبراهمي، لماذا صمتتم حين غرق الطفل إيلان وظهر مرميا على البحر".

وذكرت الشيحي أن على الإنسان عيش معاناة ذلك الممثل الذي تعرض للتشرد والطرد من سوريا، قبل أن ينتقد سبب إقدامه على التعري.

ولدى سؤالها عما إذا كانت ستوافق على التعري أمام الملأ خلال مسرحية ما، أجابت قائلة "نعم سأتعرى في حال كان العرض المسرحي يفرض علي ذلك، وفي حال عشت نفس معاناته.. أفضل أن أتعرى على أن يعود 3 ألاف تونسي من داعش إلى بلادنا ليقتلوننا".

وكان مخرج العرض الزاقوت قال إن "المشهد لم يكن بغرض إيحاءات جنسية وإنما محاكاة لما آلت إليه الأوضاع السورية من انتهاكات وجنون وهيستيريا واعتداءات".