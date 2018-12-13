3 تكليفات من السيسي بشأن العاصمة الإدارية

13 ديسمبر 2018 - 04:55 م

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.

وشدد الرئيس، خلال جولته، على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وذلك وفقاً لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

وشملت جولة الرئيس كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

كما تضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.

وتأتي زيارة "السيسي" في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات ذات الصلة بتطوير شبكة الطرق والكباري، في ظل أثرها المباشر على جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ووسائل النقل بصفة عامة.