مقتل شاب على يد صديقه

13 ديسمبر 2018 - 04:56 م

لقي شاب مصرعه على يد صديقه بعد طعنه بآلة حادة طعنة نافذة بالرقبة، نتيجة خلافات بينهما، وذلك بمنطقة الميناء جنوب الغردقة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا بمقتل شاب 21 عامًا على يد صديقه نتيجة خلافات بينهما، وتمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط المتهم، وقررت نيابة الغردقة ندب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.