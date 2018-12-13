مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار برام الله

13 ديسمبر 2018 - 05:21 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، رسميا، مصرع جنديين وإصابة جندي ثالث، وهو بحالة حرجة، ومستوطنة بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفتهم، صباح اليوم، قرب مستوطنة "أساف"، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الاحتلال، مقتل إسرائيليين دون ذكر أنهما جنديان، وعن إصابة شخصين آخرين بجروح، في الهجوم الذي نفذه شخص نزل من مركبة قرب موقف للحافلات، وأطلق النار على الجنود والمستوطنين.

وفرض الجيش الإسرائيلي، في أعقاب العملية، حصارا على مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت قواته المدينة، وتدور مواجهات فيها.



