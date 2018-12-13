  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
برلمان

نواب البرلمان يطالبون برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 جنيه

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

الجماعة الإسلامية

عبر 4 خطوات.. "الجماعة الإسلامية" تعود للحياة السياسية

وزير التعليم

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار برام الله

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

جولة السيسي

3 تكليفات من السيسي بشأن العاصمة الإدارية

التحقيق مع مدير دار أيتام بتهمة تعذيب طفلين

قضايا وحوادث

ضبط فنى
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

التحقيق مع عاطلين انتحلا صفة سباكين لسرقة الشقق

#

وفاة مدير المخابرات العسكرية الروسية

#

طالبة عمرها 17 عاماً تلقي بجثة رضيعها في القمامة

#

التحقيق مع سائق ترام مصر الجديدة

تعذيب

ضبط

دار أيتام

حققت نيابة الهرم في الجيزة، اليوم مع «م.ن»، مدير دار «س ،خ»، فيما نسب إليه بالاعتداء على أطفال أيتام من نزلاء الدار.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورًا لتقييد أطفال من اليد والقدمين، وكتبوا إن القائمين على الدار يقومون بإذلال الأطفال.

وأمرت النيابة برئاسة محمد صلاح، بعرض طفلين أحدهما يُدعى «زيد»، والآخر «وجدي» على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بهما من إصابات.

وقالت إحد المتبرعات للدار، في محضر الشرطة، إن المشرفين على الدار عقب تداول صور للطفلين اللذين يوقع عليهما الكشف الطبى، وعليهما آثار التعذيب، قاموا بضرب الأطفال حتى لا يتحدثون أمام لجنة وزارية شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي للتحقيق في الواقعة.

وتنصل مدير الدار، أمام النيابة، من الاتهامات المنسوبة إليه، بالاعتداء على الصغار، ويشار إلى أن دار الأيتام تضم نحو 35 طفلاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي
» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر
» "شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا
» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني
» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة
» جيش الاحتلال يحاصر رام الله
» حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا
» تحذير أمريكي للجيش التركي
» الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليارات دولار لإغاثة اليمن
» هنية: صفحة جديدة مع المحتل
» فوزية زينل.. أول سيدة لرئاسة البرلمان البحريني

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة