الحوثيون: وافقنا على إطار لجولة مشاورات مقبلة

13 ديسمبر 2018 - 05:39 م

قال القيادي في جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، إن الجماعة وافقت على إطار عام لجولة المشاورات المقبلة اقترحه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلا أن الحكومة رفضته.

وأوضح "عبد السلام"، في مؤتمر صحفي من العاصمة السويدية ستوكهولم، عقب الجلسة الختامية لجولة مشاورات ترعاها الأمم المتحدة منذ الخميس الماضي؛ إن غريفيث اقترح إطار عام لجولة مفاوضات أخرى مقبلة.

وأضاف أن الجماعة وافقت لكن الحكومة رفضت، معتبرا رفض المقترح بمثابة "تنصل من الحل السياسي".

بدوره، أكد عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، محمد العامري، رفض وضع إطار لجولة تالية، تبحث وضع الحكومة والرئاسة والدستور.

وأفادت وكالة "الأناضول" عبر مراسلها، بأن وفد الحكومة طالب ببناء الثقة من خلال الاتفاق على أبرز الملفات العالقة حاليًا، واتخاذ خطوات عملية على الأرض بشأنها، قبل الحديث عن جولات أخرى تبحث حلًا سياسيًا نهائيًا.

وبحث الجانبان، على مدار الأسبوع الماضي، ستة ملفات رئيسية، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

وشهدت الجولة تقدمًا في أغلب تلك الملفات، كما عبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أثناء مشاركته في الجلسة الختامية، على أن يصدر في وقت لاحق الخميس بيان بتفاصيل نتائج المشاورات.