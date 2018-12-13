  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
برلمان

نواب البرلمان يطالبون برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 جنيه

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

الجماعة الإسلامية

عبر 4 خطوات.. "الجماعة الإسلامية" تعود للحياة السياسية

وزير التعليم

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار برام الله

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

جولة السيسي

3 تكليفات من السيسي بشأن العاصمة الإدارية

"كبار مجلس الأمن": خطوة حاسمة نحو أزمة اليمن

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

وكالات

أخبار متعلقة
#

تحذير أممي من الأوضاع في غزة

#

الكويت تبدي تحفظات على مشروع قرار بشأن باليمن

#

مشروع قرار بريطاني يدعو لهدنة فورية في "الحديدة" اليمنية

#

غوتيريش يقرر تعزيز دور المرأة في عمليات حفظ السلام

اليمن

الحوثيون

مجلس الأمن

وصف سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، نتائج مشاورات السويد بين طرفي الأزمة اليمنية، بـ"الخطوة الأولى الحاسمة".

ورحب بيان صادر عن السفراء بنتائج المشاورات، حيث أكد أن المشاورات التي جمعت بين الأطراف المتصارعة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تشكل خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع في اليمن، ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية، والتصدي للتدهور الحاد في الاقتصاد الوطني.

وأثنى البيان، على الطرفين اللذان قاما بتنحية خلافاتهما جانبا، والانخراط بحسن نية، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (مارتن غريفيث)، لتحقيق تقدم في عدد من المجالات الهامة، التي سيكون لها تأثير إيجابي فوري وهام على حياة الشعب اليمني، والتي ستعمل كذلك على بناء الثقة بين الأطراف من أجل تسوية سياسية شاملة دائمة.

وأشار إلى أن نتائج المشاورات انتهت إلى الاتفاق على خطط لتهدئة التصعيد في مدينتي الحديدة وتعز، والإفراج عن السجناء وتبادلهم، وكذلك إشراك كلا الجانبين في المناقشات بإطار محدد ليكون بمثابة خارطة طريق للتشاور والتفاوض في المستقبل.

كما لاحظنا كذلك الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الأطراف للتوصل إلى حلول لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، وإعادة فتح مطار صنعاء، بحسب البيان.

ولفت إلى أن "الأمر يتطلب من الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) الشجاعة والعزم لتنفيذ الاتفاقات التي تم الإعلان عنها اليوم، لصالح الشعب اليمني".

وأضاف "بصفتنا سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن، فسوف نتابع باهتمام التطورات ونحافظ على دبلوماسيتنا متعددة الأطراف لتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الخميس، انتهت جولة المشاورات بين طرفي النزاع في اليمن، باتفاق حول الوضع في الحديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي
» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر
» "شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا
» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني
» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة
» جيش الاحتلال يحاصر رام الله
» حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا
» تحذير أمريكي للجيش التركي
» الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليارات دولار لإغاثة اليمن
» هنية: صفحة جديدة مع المحتل
» فوزية زينل.. أول سيدة لرئاسة البرلمان البحريني

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة