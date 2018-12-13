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ضبط 7 متهمين تعدوا على أسرة وألقوا فتاتين من «الشرفة»

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خلافات عائلية

إصابات

ضبط

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط 7 متهمين، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاعتداء على ربة منزل وأبنائها، وإلقاء فتاتين منهم من شرفة منزلهما بمنطقة العامرية، بسبب خلافات عائلية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية، إخطارا من المستشفى العام يفيد بوصول كل من المدعوة «سناء. ف. ع» 50 عاما، ربة منزل، وأبنائها «على. أ. ع» 19 عاما، عامل، و«منى. أ. ع» 14 عاما، و«شادية. أ. ع» 17 عاما، مصابين بكسور وجروح متفرقة.

وتبين من التحريات حدوث خلافات عائلية بينهم والمدعو«محمود. م. ع»، 21 عاما، و«محمد»، 37 عاما، عاطل، حيث قاموا بالتعدي عليهم بالاستعانة بكل من «فتحي» 31 عاما، و«عبدالسلام. هـ. ع»، 32 عاما، عاطل، و«عاشور.أ.ع»، 35 عاما، و«سعد. ح. س»، 26 عاما، عاطل، و«جمال. م. أ»، 19 عاما، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالتوجه لمحل إقامة المصابين وقاموا بالتعدى على المصاب الأول بالضرب بأسلحة بيضاء وإلقاء شقيقتيه من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة «بندقية خرطوش، 10 طلقات من ذات العيار، 4 سلاح أبيض (سيف كبير الحجم)، أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم».

اعترف المتهمون في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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