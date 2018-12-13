إصابة 4 سعوديين ومصريين في سقوط مصعد

13 ديسمبر 2018 - 05:45 م

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 يحملون الجنسية السعودية، في سقوط مصعد عقار سكني في منطقة المهندسين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من شرطة النجدة، بسقوط مصعد خلف فندق النبيلة في شارع جامعة الدول العربية. وتبين حدوث عطل بمصعد العقار، وسقوطه من الطابق السابع وحتى الأرضي، وداخله 6 أشخاص (4 سعوديين- مصريين اثنين).

نُقل 4 مصابين «سعوديين» إلى مستشفى مصر الدولي، والباقي إلى مستشفى العجوزة، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.