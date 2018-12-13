  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

الجماعة الإسلامية

عبر 4 خطوات.. "الجماعة الإسلامية" تعود للحياة السياسية

وزير التعليم

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار برام الله

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

جولة السيسي

3 تكليفات من السيسي بشأن العاصمة الإدارية

البورصة

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

إشادة كبيرة من أسطورة ليفربول لـ«صلاح»

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مدافع إيفرتون: لست قلقًا من مواجهة محمد صلاح

#

«فاولر»: «صلاح» لن يكرر أي إنجازات مع ليفربول

#

أسطورة ليفربول: لهذه الأسباب تراجع مستوى صلاح

#

"هازارد" يتفوق على "صلاح" فى هذا الأمر

محمد صلاح

ليفربول

أسطورة

أشاد أسطورة ليفربول السابق مايكل أوين، بنجمنا المصري محمد صلاح بعد قيادة الريدز للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أوين لشبكة BT sports : "تحدثنا كثيرًا عن صلاح ومهاراته الفنية، ومهاراته في المراوغة، لكن نادراً ما يتحدث الناس عن قوته".

وأضاف "إنه قوي مثل الثور، الدفاع يتساقط حوله، لقد مر من ماريو روي الظهير الأيمن ثم من قلب الدفاع كاليدو كوليبالي قبل أن يسجل بين قدمي حارس المرمى".

وواصل “من وجهة نظري كمهاجم سابق، أرى أنه هدف رائع، لقد شاهد حارس المرمى يتحرك قليلا، فسدد كرة قوية ومنخفضة في أقصى الزاوية اليمنى”.

وأتم لاعب ريال مدريد السابق “هذا الهدف لا يقدر بثمن”.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني
» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة
» جيش الاحتلال يحاصر رام الله
» حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا
» تحذير أمريكي للجيش التركي
» الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليارات دولار لإغاثة اليمن
» هنية: صفحة جديدة مع المحتل
» فوزية زينل.. أول سيدة لرئاسة البرلمان البحريني
» 17 ألف حالة طلاق في مصر بسبب الألعاب الإلكترونية
» إصابة 4 سعوديين ومصريين في سقوط مصعد
» إشادة كبيرة من أسطورة ليفربول لـ«صلاح»

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة