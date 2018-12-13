«سحر نصر» تبحث مع نائب رئيس البنك الدولي دعم مبادرات التكامل الإقليمي

13 ديسمبر 2018 - 06:01 م

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية خاصة على مستوى إفريقيا في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى لعام 2019، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، في مشروعات البنية الأساسية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.

وأكد مختار ديوب، ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وساهم البنك فى دعمها، مشيدا بالنجاح الذى حققه منتدى إفريقيا 2018 والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت نائب رئيس البنك الدولي، إن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى يعتبر نموذجاً يحتذي به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال.?