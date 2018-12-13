وزير التعليم العالي يلتقي سفيرة فنلندا بالقاهرة

13 ديسمبر 2018 - 06:08 م

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها مساء أمس الأربعاء بمقر وزارة التعليم العالي.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

خلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين القاهرة وهلسنكي في جميع المجالات بما في ذلك المجالات البحثية والعلمية، كما أكد على اهتمام الوزارة بالتجربة الرائدة لفنلندا في مجال التعليم والتي وضعتها في صدارة المؤشرات الدولية في جودة التعليم والبحث العلمي، إضافة للتعاون في مجالي التكنولوجيا الفائقة والهندسة التي تحظى فيها الجامعات الفنلندية بسمعة عالمية متميزة.

من جانبها أعربت السفيرة عن اهتمام بلادها بالتعاون التعليمي والبحثي مع مصر، مشيرا إلى رغبة بلادها في توسيع أفق التعاون مع القاهرة في جميع المجالات، كما وجهت الدعوة للوزير لزيارة فنلندا للتعرف عن كثب على النظام التعليمي وإمكانات الجامعات الفنلندية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

كما بحث الجانبان إمكانية عقد اتفاقات مشتركة بين الجامعات الفنلندية والمصرية، والكليات المتناظرة في كلا الجانبين من أجل تحقيق تعاون علمي وبحثي أكثر قوة، وزيادة البعثات العلمية المقدمة من الحكومة الفنلندية للطلاب والباحثين المصريين، وتطوير مناهج التعليم في كلية التربية من أجل تطوير نظام التعليم المصري، وربط كليات التربية في فنلندا مع كليات التربية في مصر.

كما بحث الوزير مع السفيرة الفنلندية أفاق إنشاء أفرع للجامعات الفنلندية في مصر في ضوء التسهيلات التي منحها قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر الذي صدر مؤخرا، وتطلع مصر لنقل الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها فنلندا إلى مصر.



