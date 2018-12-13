» هنية: صفحة جديدة مع المحتل

13 ديسمبر 2018 - 06:11 م

أقامت حركة "حماس" في قطاع غزة، الخميس، بيت عزاء لفلسطينيين قتلتهما إسرائيل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.

وشارك في بيت العزاء، الذي أقامته الحركة في ساحة تعرف محليا باسم" السرايا" وسط مدينة غزة، عدد من عناصر وقادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، في كلمة له ببيت العزاء، إن شعبنا الفلسطيني "لن يفرط بدماء شهدائه الأبطال"، مشيرا إلى أن "هناك صفحة جديدة فُتحت مع المحتل بالدم والنار والبارود".

وتابع أن "شعبنا وفيّ لشهدائه، والدماء التي سالت اليوم لا تزيدنا إلا إصرارًا"، لافتًا إلى أن "لدى شعبنا القدرة على التحدي، ولن يسلم بجرائم الاحتلال".

وذكر "أن الدم واحد والمسار واحد، وأن شعبنا سيحقق أهدافه بالتحرير وطرد الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدًا أن دماء الشهداء "ستظل لعنة تطارد المحتل، ونورًا يمتد نحو القدس والمسجد الأقصى".

ويسود التوتر الشديد، الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي، أمس واليوم، 4 فلسطينيين، بالضفة، بدعوى تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحماس، اليوم، أن اثنين من الشهداء هما أعضاء في صفوفها، ودعت لإقامة بيت العزاء لهما بغزة.

وفيما يبدو أنه رد على قتل الفلسطينيين الأربعة، شن مجهولون، هجوما ظهر الخميس، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيلييْن اثنين، شرق مدينة رام الله(وسط).

من جانبه قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" سهيل الهندي، في حديثه للأناضول، على هامش الفعالية: "نقيم بيت العزاء لنؤكد على دعمنا للمقاومة وأهالي الشهداء في الضفة الغربية".

وأضاف: "خيار المقاومة هو الأقوى حتى نستطيع أن نحرر ديارنا من الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن العمليات في الضفة "ردا طبيعيا على عربدة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين". -



