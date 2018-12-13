» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة

13 ديسمبر 2018 - 06:31 م

كشف مدحت وردة نجم كرة السلة والاتحاد السكندري الأسبق، عن رغبة نجله عمرو لاعب باوك اليوناني لكرة القدم، في الاستمرار بأوروبا.

وقال مدحت وردة، في تصريحات متلفزة, خلال الاستديو التحليلي لنصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، إن عمرو لديه أكثر من عرض في أوروبا، وربما ينتقل لأحد الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف: "الأهلي تحدث معه لكنه كشف أنه سيعود إذا قرر إنهاء مسيرته في أوروبا ، لكن عمرو يفضل الاستمرار في الوقت الحالي وأنه لديه عروض من اوروبا أبرزهم أحد الفرق الإسبانية".

وكان لاعب باوك اليوناني، قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة ولكنه شارك ضد تشيلسي في الدوري الأوروبي. مؤخرا.