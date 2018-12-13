رئيس البرلمان العربي يُدين استهداف حياة «عباس»

13 ديسمبر 2018 - 06:47 م

تابع البرلمان العربي بقلق شديد الدعوات التي صدرت من منظمات وجماعات صهيونية إرهابية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تطالب جيش الاحتلال بتصفية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب ثباته وتصديه لكافة محاولات المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وحقه في إقامة دولته المستقلة وتمسكه بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

وعبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي الشديدة لهذه الدعوات الإرهابية محذراً من النتائج الكارثية لها ولكافة الدعوات التحريضية، ومحملاً حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الدعوات التي تستهدف المساس بحياة الرئيس الفلسطيني.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية بإدانة هذه الدعوات التحريضية الإرهابية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.



