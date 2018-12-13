الجريدة الرسمية تنشر قرارًا للسيسي بشأن "التنمية الإفريقية"

13 ديسمبر 2018 - 06:54 م

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي"، والموقع بتاريخ 6 فبراير 2018.

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 50، الصادر اليوم الخميس، مادة وحيدة نصت على: "ووفق على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقية "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي"، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 6/2/ 2018، مع التحفظ بشرط التصديق".

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 23 أبريل 2018، ووافق مجلس النواب عليه بجلسته المعقودة في 24 يونيو 2018.