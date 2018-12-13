«النقض» تؤيد الحكم في أحداث « دمياط»

13 ديسمبر 2018 - 06:55 م

قضت محكمة النقض، الخميس، برئاسة المستشار على فرجاني، وعضوية كل من المستشارين عبدالرسول، ومحمد رشا حسين كامل، وتامر شومان، وحسام جمعة، وأمانة سر محمد دندر، ومحمود عبدالفتاح، ومحمود السجيعي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات دمياط على 27 متهماً من جماعات الإخوان، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 حيث تجمهر حوالي 1000 شخص من جماعات الإخوان بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفي عبده على فرحات، بالمقابر وتوجهوا إلى ورشة والد المتهم بقتله حاملين الأسلحة النارية والمواد الحارقة وحرقوا الورشة وتصدت لهم قوات الأمن فقاموا بالتعدي على القوات ومقاومتهم وحرق سيارات الشرطة والإطفاء وسرقة عدد من الأسلحة الميري وإصابة العديد، فقضت محكمة جنايات دمياط بالحكم المتقدم الذي أيدته محكمة النقض.