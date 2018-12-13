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فحص 17 مليون مواطن في مبادرة "100مليون صحة"

الحياة السياسية

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

وكالات

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مليون مواطن تم فحصهم فى 4 أيام من المرحلة الثانية لمبادرة فيروس سى

فيروس سي

فحص

100 مليون صحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 ملايين و627 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الثالث عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 17 مليون مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 288 ألف و 415 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد 65 ألفا و 815 طالبا، والبحيرة 53 ألفا و345 طالبا، وأسيوط 50 ألفا و 332 طالب، والقليوبية 44 ألف و 718 طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالى عدد المفحوصين لم تتعدى 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح “مجاهد”، أن هناك 4 ملايين و 627 ألفا و495 مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية” وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليون و 625 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 618 ألفا و 420 مواطناً، ثم المنوفية بـ 586 ألفا و 139 مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ 475 ألفا و 656 مواطنا ثم بني سويف بـ421 ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ 280 ألفا و 527 مواطنا.


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