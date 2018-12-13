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"شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا

عرب وعالم

شكري يستقبل المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا
شكري يستقبل المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا

وكالات

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سوريا

الخارجية

سامح شكري

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا، أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، وذلك للتباحث بشأن مُجمل تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تباحثاً بين الجانبين في شأن مُجمل مستجدات الأزمة السورية، وسُبل الدفع بالحل السياسي لحلحة الوضع المتأزم في البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولاسيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري جدّد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري، منوهاً بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التي تعيشها سوريا الشقيقة.

وذكر حافظ، أن نقاشاً دار حول الوضع في شمال شرق سوريا والتطورات هناك، مع التأكيد على خطورة التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، ثمّن سينيمو الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر على الساحة السورية، مشيراً إلى حرص فرنسا على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع في سوريا، وسُبل الدفع قدماً بمسار العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.


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