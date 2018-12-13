  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 م
بحث متقدم
نوح : السيسي له " ألف عين"

الرئيس السيسي يفاجىء سائقة الميكروباص بهذا الأمر

سليم عزوز لمؤيدات 30 يونيو: «حبك برص»

اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

أرشيفية

«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان

الهرم

هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم

المشير خليفة حفتر

سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة

وجدي غنيم

مستقيلو "البناء والتنمية" يردون على هجوم وجدي غنيم

حسن البنا

إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

الشاباك

إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان

عرب وعالم

احتجاجات الأردن
احتجاجات الأردن

وكالات

أخبار متعلقة
#

استمرار الخلاف بين الحكومة اليمنية والحوثيين لهذا السبب

#

فيديو.. «الشرطة الفرنسية» تجبر الطلاب على الركوع

#

لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة

#

احتجاجات بالأردن رفضًا لرفع الأسعار

الاردن

احتجاجات

استقالة

رحيل

شارك نحو 4 آلاف أردني، الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان.

وردد المشاركون بالوقفة التي تجرى في ساحة قريبة من مقر الحكومة بالعاصمة، هتافات من بينها "يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه"، و" اسمع اسمع يا رزاز (رئيس الحكومة عمر الرزاز).. ما عندي ولا نقطة كاز (وقود)".

وكانت فعاليات شعبية في الأردن، نفذت أواخر الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية أوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية.

فيما قررت تلك الفعاليات التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة فعالية أخرى، الخميس، وهي التي تجرى حالياً.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.

وتأتي تلك الاحتجاجات رغم القانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» 7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام
» غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا
» تحركات إندونيسية لإنهاء اضطهاد "الأويجور" بالصين
» إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» "ترامب" يتبرأ من محاميه: لا علاقة لي بجرائمه
» 578 حالة اعتداء على المسلمين بألمانيا في 2018
» مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب
» الأهلي يستعلم عن تأخر وصول «جيما الإثيوبي».. والسفارة ترد
» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة