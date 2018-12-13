تجديد حبس مدير فندق شهير بتهمة حيازة الهيروين

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مخدرات

فندق

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جددت نيابة النزهة، اليوم، حبس مدير أحد الفنادق الشهيرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه واثنين آخرين، لاتهامهما بحيازة هيروين بقصد الاتجار.

واستمعت النيابة للمحامي الدكتور ماهر مقار، دفاع مدير الفندق، والذي طلب إخلاء سبيل موكله، وقال إنه ضيف شرف في القضية، معللا ذلك أن ضابط مباحث النزهة ذكر بمحضره أن المتهم يحمل سلاح أبيض، بينما اعترف متهم آخر بحيازة السلاح في التحقيقات النيابة، وأنكر وباقي المتهمين حيازة المواد المخدرة.

وطلب المحامي مقار، إخلاء سبيله بأي ضمان مالي أو بضمان وظيفته ولو بمنعه من السفر خارج البلاد، كما طلب استبعاده من الاتهام، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

وكانت قوة من قسم شرطة النزهة ألقت القبض على المتهمين، وبحوزتهم 24 تذكرة هيروين، أثناء وجودهم داخل سيارة بمحور "جوزيف تيتو" بمنطقة النزهة الجديدة.

وبمواجهة أحد المتهمين اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بمحضر الضبط. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم


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