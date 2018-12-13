فرصة ذهبية أمام مصر لاسترداد أموال "مبارك"

13 ديسمبر 2018 - 07:30 م

تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات لاسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرار تأييد المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج رفض الطعن على تجميد أمواله ونجليه علاء وجمال.

وطالب النائب مصطفى الجندى من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الإسراع في تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لاسترداد جميع الأموال المهربة للخارج من مبارك، مؤكدا أن هذه الأموال تقدر بالمليارات من الدولارات.

وأوضح أن أموال مبارك المهربة إلى سويسرا تصل إلى 600 مليون فرنك سويسرى أي نحو 14 مليار جنيه في الوقت الذي لم تصل فيه حصيلة الضريبة العقارية إلى مليارى جنيه.

وتساءل الجندى أين أموال مبارك المهربة للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم وطالب الحكومة بعدم الاستهانة بأموال مبارك وعصابته المهربة للخارج وأنها من المؤكد تصل إلى مليارات الدولارات بعد حكم فاسد استمر لثلاثين عاما.

وطالب الجندى مجلس النواب بضرورة استدعاء لجان استرداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، للوقوف على آخر التطورات وما توصلت إليه هذه اللجان، ودور الدولة في استرداد تلك الأموال المهربة للخارج، وما قامت به لجنة استرداد الأموال في هذا الشأن.

وأكد الجندي أنها فرصة ذهبية ومضمونة لمصر لاسترداد أموال الدولة التي هربها للخارج مبارك ورموزه وأعوانه من قوت الشعب.

وطالب الجندى، الحكومة المصرية بضرورة تقديم أدلة واضحة وقوية تؤكد إدانة هؤلاء وحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا فساد قد جنوها أو ربحوها من قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ خلال فترة وجوهم في مناصبهم. حتى يتم إعادتها للسلطات المصرية.