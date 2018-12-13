السترات الصفراء تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي

13 ديسمبر 2018 - 07:36 م

أعلنت رابطة الأندية المحترفة الفرنسية اليوم الخميس، تأجيل 6 مباريات جديدة ببطولة الدوري، لأسباب أمنية بسبب المظاهرات المعروفة إعلاميًا باسم "السترات الصفراء".

وأشارت صحيفة "ليكيب" إلى أن الرابطة قررت تأجيل 6 لقاءات من الجولة الـ18 بالدوري الفرنسي، التي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل.

واللقاءات المؤجلة هي نانت مع مونبيلييه، وجانجون مع رين، ومارسيليا مع بوردو، ونيس مع سانت إيتيان، وكان مع تولوز، وأميان مع أنجيه.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تقرر تأجيل هذه المباريات لتقام يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المظاهرات السياسية في فرنسا وراء تأجيل 6 مباريات بالجولة 17، وهي باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه، وموناكو ضد نيس، تولوز ضد ليون، وأنجيه ضد بوردو، وأولمبيك نيم ضد نانت، ومارسيليا ضد سانت إيتيان.