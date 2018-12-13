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مقتل جندي تركي في إطلاق نار بحلب

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وكالات

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سوريا

حلب

الجيش التركي

قُتل جندي تركي، اليوم الخميس، في منطقة عفرين، جراء اعتداء شنه مسلحو "ي ب ك/بي كا كا" من منطقة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن "إرهابيي تنظيم ي ب ك قاموا بمضايقة عناصر القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين عبر إطلاق النار عليهم من منطقة تل رفعت المجاورة".

وأكد البيان أن إطلاق النار أسفر عن مقتل جندي تركي، لافتا إلى أن عناصر القوات المسلحة التركية ردّت على الفور على مصادر إطلاق النار.


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