إخواني منشق: «البنا» مؤسس الإرهاب في العصر الحديث

13 ديسمبر 2018 - 08:00 م

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين هو الأب الروحي والمؤسس الحقيقي للإرهاب في العصر الحديث.

وأضاف البشبيشي في تصريحات له: "يحلو للبعض أن يفرق بين منهج حسن البنا ومنهج سيد قطب ويدعون أن منهج البنا قائم على الدعوة السلمية ومنهج قطب قائم على العنف واستخدام القوة لكن الحقيقة خلاف ذلك".

وتابع البشبيشي: "يقول حسن البنا فى كتاب الرسائل صفحة 162 (في الوقت الذي يكون فيه منكم - معشر الإخوان المسلمين - ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها نفسها روحياً بالإيمان والعقيدة، وجسمياً بالتدريب.. في هذا التوقيت طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحار، وأقتحم بكم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار، فإني فاعل إن شاء الله.. ألفوا الكتائب، وكونوا الفرق، وأقبلوا على الدروس وسارعوا الى التدريب.)".

وأضاف :" إذا العنف عند حسن البنا كان مؤجلاً حتى إعداد الكتائب - المليشيات - و استكمال التدريب و الدليل اكتشاف التنظيم السرى الخاص المسلح الذى أسسه بقيادة عبد الرحمن السندى و الذى اغتال رئيس وزراء مصر محمود باشا فهمى النقراشى والقاضى أحمد الخازندار و غيرها من أعمال العنف التى اكتوت بها مصر قبل ثورة يوليو 52".



